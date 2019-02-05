هيسكي: ليفربول قد يفقد صلاح في حالة عدم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 12:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

يشعر إيميل هيسكي مهاجم ليفربول السابق أن خسارة الريدز للقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيجعل الفريق يواجه خطر الانفصال عن النجم المصري محمد صلاح.

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، وهو الثاني على التوالي لمتصدر المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال هيسكي في تصريحات لجريدة إكسبرس: "هناك دائما خطر وجود رغبة من صلاح في الرحيل حال عدم تتويج ليفربول بالدوري هذا الموسم".

أخبار متعلقة

ميلنر: دعونا نستمتع بالتربع على القمة.. ونتمنى عودة المصابين سريعا تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية كلوب: الإصابات تسببت في تراجعنا لكننا سنواصل القتال على اللقب كلوب: أعلم سبب تصريحات بيليجريني الغاضبة

ومع ذلك، يعتقد هيسكي أن هناك فرصة في أن يبقى هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في صفوف ليفربول، حتى لو لم يتمكن من الفوز باللقب.

وأضاف "أنا لا أقول أن صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني سيفكرون في الرحيل حين يفشلون في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، ولكن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلهم يبقون في أنفيلد".

زعم هيسكي أيضا أن العقلية الإيجابية هي الفارق بين فريق ليفربول الحالي وتلك التي لم تصل إلى لقب الدوري في المواسم السابقة.

وأوضح "لاعبو ليفربول لديهم عقلية أقوى الآن حيث يمكنهم الفوز بالنقاط عندما لا يلعبون بشكل جيد".

وأتم "هذا ما يعجبني في ليفربول بالوقت الحالي، فهم في الواقع في مستوى أفضل من ذي قبل".

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.

اقرأ أيضا:

الصفقات أتت ثمارها.. خربين وبينافنتي يقودان بيراميدز لفوز متأخر على الداخلية

تركي آل الشيخ: رغم تضييع الوقت والضرب غير المبرر.. روح الفانلة الزرقاء +90

صحوة اتحاد جدة مستمرة.. فاز على كتيبة ميدو بمشاركة عواد وإصابة كاسونجو

قائمة الأهلي – عودة رمضان صبحي وظهور الشحات وغياب ربيعة أمام إنبي

شاهد - إصابة قوية لـ كاسونجو.. لاعب الزمالك المعار يخرج على نقالة

محمد صلاح ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

سويلم: ننتظر اختيار الأهلي لملعب آخر لتحديد موعد غلق استاد السلام 34 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: الخطيب يجتمع بالإدارة لمتابعة جلسة الجبلاية.. و"الموقف ثابت" ساعة | الدوري المصري
مباشر – إنبي (0) - (1) الأهلي.. أيمن أشرف يسجل ساعة | الدوري المصري
التشكيل – إنبي يهاجم الأهلي بـ شكري وقاعود وصفقة جديدة.. ورفعت على الدكة ساعة | الدوري المصري
التشكيل – مركز جديد لـ نيدفيد.. أجايي وجيرالدو أساسيان مع الأهلي ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
وأخيرا.. بتروجت يفوز بعد 5 خسائر متتالية ضد دجلة في أولى مباريات محمد عودة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 بيراميدز يرد في 4 نقاط على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس وليس موعد المواجهات

قد ينال إعجابك