هيسكي: ليفربول قد يفقد صلاح في حالة عدم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

يشعر إيميل هيسكي مهاجم ليفربول السابق أن خسارة الريدز للقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيجعل الفريق يواجه خطر الانفصال عن النجم المصري محمد صلاح.

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، وهو الثاني على التوالي لمتصدر المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال هيسكي في تصريحات لجريدة إكسبرس: "هناك دائما خطر وجود رغبة من صلاح في الرحيل حال عدم تتويج ليفربول بالدوري هذا الموسم".

ومع ذلك، يعتقد هيسكي أن هناك فرصة في أن يبقى هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في صفوف ليفربول، حتى لو لم يتمكن من الفوز باللقب.

وأضاف "أنا لا أقول أن صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني سيفكرون في الرحيل حين يفشلون في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، ولكن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلهم يبقون في أنفيلد".

زعم هيسكي أيضا أن العقلية الإيجابية هي الفارق بين فريق ليفربول الحالي وتلك التي لم تصل إلى لقب الدوري في المواسم السابقة.

وأوضح "لاعبو ليفربول لديهم عقلية أقوى الآن حيث يمكنهم الفوز بالنقاط عندما لا يلعبون بشكل جيد".

وأتم "هذا ما يعجبني في ليفربول بالوقت الحالي، فهم في الواقع في مستوى أفضل من ذي قبل".

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.





































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