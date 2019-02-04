صحوة اتحاد جدة مستمرة.. فاز على كتيبة ميدو بمشاركة عواد وإصابة كاسونجو

واصل اتحاد جدة صحوته مؤخرا في الدوري السعودي، بعدما انتصر على الوحدة.

اتحاد جدة فاز على الوحدة بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.

في آخر 3 مباريات لاتحاد جدة نجح في الانتصار مرتين وتعادل مرة ليواصل محاولاته الهروب من منطقة الهبوط.

وشارك محترفنا المصري محمد عواد في المباراة كأساسي، بينما لعب كاسونجو كابونجو وخرج مصابا بعد 30 دقيقة فقط من المباراة.

ثنائية الاتحاد جاءت عن طريق مانويل دا كوستا وفهد المولد في الدقيقة 22 و56.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاتحاد⁩ سجله اللاعب مروان داكوستا في الدقيقة 22 الوحدة 0 : 1 الاتحاد ⁧#الوحدة_الاتحاد⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/HccbdKsKxs — دوري بلس (@dawriplusksa) February 4, 2019

هدف المولد جاء من علامة الجزاء، بينما أهدر ريناتو تشافيس لاعب الوحدة ركلة جزاء في الدقيقة 73.

الهدف الثاني لنادي ⁧#الاتحاد⁩ سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 57 الوحدة 0 : 2 الاتحاد ⁧#الوحدة_الاتحاد⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/uOfdeouMLG — دوري بلس (@dawriplusksa) February 4, 2019

وشارك كاسونجو أساسيا قبل أن يخرج مصابا بعد مرور نصف ساعة من المباراة.

تسديدة من رومولو أوتيرو لاعب الوحدة تصدى لها حارس اتحاد جدة لترتد إلى كاسونجو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن فوق العارضة.

عقب التسديدة، سقط كاسونجو على كتفه ليظهر متأثرا بشدة من الإصابة.

وتدخل الجهاز الطبي لـ الوحدة لعلاج كاسونجو قبل أن يخرج محمولا على نقالة.

على ما يبدو فأن كاسونجو يعاني من خلع في الكتف، ولكن الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب في الساعات القليلة المقبلة ستكشف تفاصيل الإصابة ومدة غياب اللاعب.

ولم يقدر كاسونجو بكل تأكيد على استكمال المباراة، ليخرج محمولا على نقالة ويشارك أحمد جابر بدلا منه.

إصابة مهاجم الوحدة كاسونجو بعد الإشتراك مع حارس الاتحاد ⁧#الوحدة_الاتحاد⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/VfAPjwdUg0 — دوري بلس (@dawriplusksa) February 4, 2019

خسارة كتيبة أحمد حسام "ميدو" هي السادسة هذا الموسم في الدوري السعودي.

ميدو قاد الوحدة في 5 مباريات في الدوري السعودي حتى الآن، باحتساب مواجهة اتحاد جدة، ونجح في الانتصار مرتين والتعادل مرة والخسارة مرتين.

بينما يواصل الفريق طريقه بنجاح في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووصل اتحاد جدة للنقطة 13 في المركز الـ 15 قبل الأخير، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 28 في المركز الخامس.

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