صحوة اتحاد جدة مستمرة.. فاز على كتيبة ميدو بمشاركة عواد وإصابة كاسونجو

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 21:16

كتب : FilGoal

فهد المولد - اتحاد جدة - الوحدة

واصل اتحاد جدة صحوته مؤخرا في الدوري السعودي، بعدما انتصر على الوحدة.

اتحاد جدة فاز على الوحدة بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.

في آخر 3 مباريات لاتحاد جدة نجح في الانتصار مرتين وتعادل مرة ليواصل محاولاته الهروب من منطقة الهبوط.

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وشارك محترفنا المصري محمد عواد في المباراة كأساسي، بينما لعب كاسونجو كابونجو وخرج مصابا بعد 30 دقيقة فقط من المباراة.

ثنائية الاتحاد جاءت عن طريق مانويل دا كوستا وفهد المولد في الدقيقة 22 و56.

هدف المولد جاء من علامة الجزاء، بينما أهدر ريناتو تشافيس لاعب الوحدة ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وشارك كاسونجو أساسيا قبل أن يخرج مصابا بعد مرور نصف ساعة من المباراة.

تسديدة من رومولو أوتيرو لاعب الوحدة تصدى لها حارس اتحاد جدة لترتد إلى كاسونجو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن فوق العارضة.

عقب التسديدة، سقط كاسونجو على كتفه ليظهر متأثرا بشدة من الإصابة.

وتدخل الجهاز الطبي لـ الوحدة لعلاج كاسونجو قبل أن يخرج محمولا على نقالة.

على ما يبدو فأن كاسونجو يعاني من خلع في الكتف، ولكن الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب في الساعات القليلة المقبلة ستكشف تفاصيل الإصابة ومدة غياب اللاعب.

ولم يقدر كاسونجو بكل تأكيد على استكمال المباراة، ليخرج محمولا على نقالة ويشارك أحمد جابر بدلا منه.

خسارة كتيبة أحمد حسام "ميدو" هي السادسة هذا الموسم في الدوري السعودي.

ميدو قاد الوحدة في 5 مباريات في الدوري السعودي حتى الآن، باحتساب مواجهة اتحاد جدة، ونجح في الانتصار مرتين والتعادل مرة والخسارة مرتين.

بينما يواصل الفريق طريقه بنجاح في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووصل اتحاد جدة للنقطة 13 في المركز الـ 15 قبل الأخير، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 28 في المركز الخامس.

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