شاهد - إصابة قوية لـ كاسونجو.. لاعب الزمالك المعار يخرج على نقالة

تعرض كاسونجو كابونجو لاعب الوحدة السعودي لإصابة قوية أثناء مشاركته أمام اتحاد جدة.

الوحدة يواجه اتحاد جدة في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.

تحت قيادة ميدو، شارك كاسونجو أساسيا قبل أن يخرج مصابا بعد مرور نصف ساعة من المباراة.

تسديدة من رومولو أوتيرو لاعب الوحدة تصدى لها حارس اتحاد جدة لترتد إلى كاسونجو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن فوق العارضة.

عقب التسديدة، سقط كاسونجو على كتفه ليظهر متأثرا بشدة من الإصابة.

وتدخل الجهاز الطبي لـ الوحدة لعلاج كاسونجو قبل أن يخرج محمولا على نقالة.

على ما يبدو فأن كاسونجو يعاني من خلع في الكتف، ولكن الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب في الساعات القليلة المقبلة ستكشف تفاصيل الإصابة ومدة غياب اللاعب.

ولم يقدر كاسونجو بكل تأكيد على استكمال المباراة، ليخرج محمولا على نقالة ويشارك أحمد جابر بدلا منه.

إصابة مهاجم الوحدة كاسونجو بعد الإشتراك مع حارس الاتحاد ⁧#الوحدة_الاتحاد⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/VfAPjwdUg0 — دوري بلس (@dawriplusksa) February 4, 2019

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