تركي آل الشيخ: رغم تضييع الوقت والضرب غير المبرر.. روح الفانلة الزرقاء +90

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 21:32

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - بيراميدز

علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على فوز فريقه على الداخلية في الجولة 21 من الدوري المصري.

وقال آل الشيخ: "رغم تضييع الوقت الذي تعودنا عليه، ورغم الضرب غير المبرر، لكن روح الفانلة الزرقاء +90".

وفاز بيراميدز على الداخلية 2-0 بهدفين متأخرين.

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الأول سجله عمر خربين من ركلة جزاء في الدقيقة 91، قبل أن يضيف كريستيان بينافينتي الهدف الثاني في الدقيقة 94.

بيراميدز ارتفع رصيده للنقطة 42 على بعد 3 نقاط من الزمالك المتصدر والزمالك لعب 3 مباريات أقل.

أما الداخلية فيظل في المركز الـ14 بـ21 نقطة.

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