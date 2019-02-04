قائمة الأهلي – عودة رمضان صبحي وظهور الشحات وغياب ربيعة أمام إنبي

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 17:58

كتب : حسام نور الدين

رمضان صبحي - علي معلول - الأهلي - وادي دجلة

يعود رمضان صبحي جناح الأهلي للظهور من جديد في قائمة المارد الأحمر قبل مواجهة إنبي.

الأهلي يواجه إنبي يوم الثلاثاء في السادسة مساءً في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

مارتين لاسارتي اختار 19 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي، من بينهم حسين الشحات.

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قائمة الأهلي شهدت غياب رامي ربيعة الذي شارك أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب صالح جمعة الذي أدى تدريبات تأهيلية خلال آخر مران لـ الأهلي.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي.

الدفاع: سعد سمير – أيمن أشرف – محمد هاني – محمود وحيد – علي معلول – باسم علي.

الوسط: حسام عاشور – هشام محمد – ناصر ماهر – عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – رمضان صبحي – أحمد حمودي – حسين الشحات.

الهجوم: صلاح محسن – جونيور أجايي – جيرالدو دي كوستا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.

بينما إنبي في المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة من 20 مباراة.

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