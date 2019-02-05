ميلنر: دعونا نستمتع بالتربع على القمة.. ونتمنى عودة المصابين سريعا

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 12:02

كتب : FilGoal

ميلنر وصلاح

طالب جيمس ميلنر لاعب ليفربول فريقه بالتعافي سريعا وضرورة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، وذلك عقب فشل الريدز في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال ميلنر لموقع ناديه: "هكذا هو الأمر في كرة القدم. هناك صعود وهبوط على مدار الموسم. هناك طريق طويل، وليس من المفاجئ أن يتغير المسار في النهاية. علينا أن نثق في قدرتنا على إنجاز المهمة. الأمر بين أيدينا. أقول للجميع سواء لاعبين أو مسؤولين أو جماهير، دعونا ندفع معاً إلى الأمام".

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وأضاف "لا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد. الهدف الذي تلقيناه كان مخيباً للآمال. اللعب على ملعب وست هام ليس بالأمر السهل. لقد حققوا العديد من النتائج الجيدة أمام الفرق الكبيرة. لم يكن الأمر سهلاً، وكنا نعرف ذلك. هذا ما يحدث خلال الموسم، وكيف نتعامل معه".

وواصل ميلنر "هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا العمل عليها، وهو أمر جيد. نحن نعلم أننا قادرون على تحسين ذلك، وأمامنا مباراة خلال أيام نأمل أن نعوض فيها النتيجة، ونحصد الثلاث نقاط".

واستمر "يمكننا أن نكون أفضل فيما يخص الضغط المضاد. ربما افتقرنا الطاقة لسبب ما، ولكن كما أقول أنت تمر بهذه المراحل خلال الموسم. نحن لا نخسر مباريات، وهذا هو المهم".

وأوضح مينلر "لم يتغير شيء، فنحن ما زلنا على القمة وهو مكان جميل في هذه المرحلة من الموسم. أمامنا طريق طويل والكثير من الأمور قد تتغير. دعونا نستمتع بهذا المركز ونأمل أن يعود بعض اللاعبين الذين تعرضوا للإصابات من سوء حظنا".

وأردف "علينا التعامل مع هذه المرحلة وتجاوزها. علينا الاتحاد سويا كفريق حتى نتجاوزها. بالنظر إلى مقاعد البدلاء تجد لاعبين صغار للغاية، ومن الجيد أن تمنحهم الخبرة".

وأتم "الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع مثل هذه الفترات على مدار الموسم. أتمنى أن نتمكن من جمع الكثير من النقاط، والتقدم للأمام".

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.

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