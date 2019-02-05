تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

لم يقدم محمد صلاح نجم ليفربول أفضل مبارياته مع الفريق هذا الموسم في التعادل أمام وست هام يونايتد ليلة الإثنين، لكنه لم يكن أسوأ لاعبي فريقه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، وهو التعادل الثاني على التوالي لمتصدر المسابقة. (طالع التفاصيل)

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 أو 6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي الريدز في اللقاء حسب الدرجات كان ساديو ماني بـ6.6 درجة، أما الأسوأ فكان الضلع الثالث في مثلث هجوم ليفربول، روبرتو فيرمينو بـ4.8 درجة.

وتجمد رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 19 هدفا، 16 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.





































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