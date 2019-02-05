كلوب: الإصابات تسببت في تراجعنا لكننا سنواصل القتال على اللقب

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن الإصابات تسببت في تراجع الفريق مؤخرا.

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، وهو الثاني على التوالي لمتصدر المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عن تأثير نتيجة المباراة على المنافسة على اللقب "إنها مباراة هامة. لقد تعثرنا أمام وست هام، ولكن الموسم لا يزال طويلًا. في المجمل، خسرنا مباراة واحدة حتى الآن، وأنا أرى أن الفريق يسير بخطى جيدة".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نحن نمر بفترة صعبة هذه الأيام، وربما كانت كثرة الإصابات والغيابات لها عامل في هذا التراجع. ففيرجيل فان دايك غاب عن التدريبات لـ3 أو 4 أيام وجيمس ميلنر أيضًا كان مريضًا، بخلاف الإصابات التي يعاني منها لاعبينا المدافعين وفي مركز الظهير الأيمن".

وعن مدى تأثير الإصابات على نتائج الفريق الأخيرة، أوضح "لا أريد أن أكون كثير الشكوى من هذا الأمر. أنا لا أتحجج بالإصابات لأبرر التعادل، فلقد قلت إننا كان بمقدورنا لعب المباراة بشكل أفضل".

وأردف "كل ما أقوله أن الإصابات تؤثر على استعداداتنا للمباريات، وميلنر يعد خير مثال على ذلك، فلقد أتى إلى لندن منفردًا حتى لا تنتقل العدوى إلى زملائه. بالنسبة لي، كما قلت، الإصابات لا تجعل استعداداتنا مثالية، ولكنها بالتأكيد ليست السبب وراء التعادل".

وشدد المدرب الألماني "سنواصل القتال بكل تأكيد. هل كان بمقدورنا لعب مباراة أفضل؟ بالطبع، ولكنها كانت مباراة صعبة ووست هام لعبوا مباراة جيدة".

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.





































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