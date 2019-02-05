بالصور – أغلفة مثيرة للصحف الإنجليزية عقب تعثر ليفربول أمام وست هام

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 01:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

تعثر ليفربول بالتعادل أمام وست هام، ليشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي. فكيف تناولت الصحف الإنجليزية هذا التعثر؟

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

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صحيفة جارديان نشرت صورة لـ محمد صلاح وقت تحسره على إحدى فرص فريقه في المباراة، لتكتب: "عاصفة الهامرز – لقب وست هام –".

وأضافت "ضربة جديدة في وجه ليفربول وخسارة مزيد من النقاط".

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صحيفة ستار سبورت كتبت: "جانج هام ستايل" ونشرت صورة لطريقة احتفال أنطونيو بهدفه في ليفربول.

أنطونيو احتفل برقصة "جانجام ستايل" الشهيرة، لتستخدم كلمة "هام" بدلا من "جام" في إشارة لفريق وست هام.

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صحيفة مترو وضعت صورة لحسرة يورجن كلوب وأخرى لاحتفال أنطونيو، لتكتب: "الريدز يتعثرون".

واستخدمت الصحيفة كلمة hamstrung التي تدلل على العجز أو التعثر، لتلون أول ثلاث حروف من الكلمة بلون مختلف لتظهر كلمة "هام" التي تشير لـ وست هام.

وأضافت: "أنطونيو يُفقد ليفربول النقاط من جديد ويفقد فرصة الابتعاد عن مانشستر سيتي".

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صحيفة ميرور خرجت بعنوان عريض وهو " الفقاعات".

الفقاعات المائية اعتادت على الظهور في ملعب وست هام من قبل جماهير الأخير.

يلعبون بالفقاعات ويملؤون الملعب بالفقاعات الملونة.

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ذا تايمز من جانبها نشرت صورة احتفال أنطونيو بهدف في ليفربول لتعنون: "توتر ليفربول".

وأضافت "رجال كلوب يحصلون على هدية من الحكم – الهدف الأول – ولكن وست هام يعود".

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ديلي إكسبريس كتبت: "كلوب يشعر بحرارة اللقب".

وأضافت "الريدز ينزلقون ويعطون الفرصة لـ سيتي للنظر على القمة".

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التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.

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