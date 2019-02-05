بيللجريني لم ينس يا كلوب.. مانويل يستشهد بواقعة 2013 ويصرح: لا يمكنه الشكوى

5 سنوات و9 أشهر و3 أسابيع و 5 أيام، ومانويل بيللجريني لم ينس يا كلوب ما حدث في مواجهة بوروسيا دورتموند أمام مالاجا.

في التاسع من أبريل من عام 2013 سجل فيليب سانتانا مدافع بوروسيا دورتموند هدفا قاتلا في اللحظات الأخيرة في مرمى مالاجا الإسباني لينصر الفريق الألماني 3-2 ويطير لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف دورتموند القاتل الذي أهل كتيبة يورجن كلوب وقتها على حساب كتيبة مانويل بيللجريني، أثبتت الإعادة التليفزيونية عدم صحته على الإطلاق.

مباراة خالدة في ذاكرة أغلب عشاق كرة القدم لما شاهدتها من إثارة جنونية للغاية، ولكنها أيضا مازالت خالدة في ذاكرة بيللجريني، ليستشهد بالهدف التسلل ليرد على يورجن كلوب عقب تعادل ليفربول مع وست هام.

وتحدث بيللجريني عن لقطة الحديث مع كلوب عقب نهاية المباراة، قائلا: "كلوب اعتاد على الفوز بأهداف من تسلل".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "فاز على حساب مالاجا بهدف تسلل من 7 أمتار".

وواصل "كلوب لا يمكنه الشكوى من أي شيء".

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ساديو ماني سجل أولا لـ ليفربول من هدف أثبتت الإعادة التليفزيونية عدم صحته.

وعن المباراة، قال بيللجريني: "كانت لدينا العديد من الفرص لتحقيق الانتصار ولكننا تعادلنا بسبب تسجيلهم من تسلل".

وأكمل حديثه قائلا: "في آخر المباراة أهدر أوريجي هدفا لـ ليفربول وكان من تسلل أيضا. كان خطأ قاتلا من الحكم".

واستمر "أنا سعيد للغاية بما قدمناه أمام ليفربول ولكنني محبط من النتيجة".

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.



































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