كلوب: سجلنا من تسلل أمام وست هام.. ربما الحكم علم بذلك بين الشوطين

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 00:28

كتب : FilGoal

ساديو ماني - وست هام - ليفربول

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعدم صحة هدف فريقه في مرمى وست هام.

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ساديو ماني سجل أولا لـ ليفربول من هدف أثبتت الإعادة التليفزيونية عدم صحته.

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وقال كلوب: "المباراة كانت صعبة للغاية. كنا نعلم مدى قوتهم في الكرات الثابتة ولكن عندما تدربنا على ذلك كان لدينا 3 لاعبين آخرين في الفريق. الإصابات ضربتنا".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "هدفنا لم يكن صحيحا. سجلنا من تسلل على ما يبدو وربما علم الحكم بذلك بين شوطي المباراة".

وأشار "إذا علمت أنني ارتكبت خطأ في الشوط الأول، لا أريد أن أكرر ذلك في الشوط الثاني".

ماذا عن حديثه مع الحكم عقب المباراة؟ يقول كلوب: "كنت هادئا للغاية. الحكم أخبرني بأنه لن يتحدث. كانت هناك مواقف عديدة 50-50 وكانت تُحسب ركلة حرة لوست هام".

وواصل "هي نقطة مستحقة. كانت لدينا لحظات جيدة وأخرى سيئة في المباراة والآن علينا المضي قدما".

وأكمل حديثه قائلا: "فقدنا الكرة في أوقات صعبة ووست هام دافع من العمق وكان علينا التعامل مع ذلك ولم ننجح. كافحنا ضد الكرات الثابتة".

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.

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