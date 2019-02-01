عفيفي: بيراميدز مصمم على موقفه.. لن نلعب قبل أن يخوض الأهلي مؤجلاته

يتمسك نادي بيراميدز بموقفه من عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل أن يلعب الأهلي مؤجلاته، حسبما صرح أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم النادي.

وقال عفيفي: "موقف بيراميدز واضح وصريح. لن يلعب مباريات الدور الثاني قبل أن تُنهي كل الفرق مبارياتها الخاصة بالدور الأول".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "بيراميدز مصمم ومتمسك بموقفه. لن نلعب أي مباراة أخرى قبل أن يلعب الأهلي مؤجلاته".

وأردف "النقطة هنا ليست في الأهلي، موقفنا كان سيكون مماثلا مع أي فريق ينافس على اللقب. إذا كان الإسماعيلي ينافس على اللقب وفي موقف الأهلي، كنا سنطلب نفس الشيء".

وعن سبب الأزمة، يرى عفيفي: "الأزمة بدأت بعد خسارة الأهلي للقب إفريقيا. وقتها تم المبالغة والإفراط في تأجيل مبارياته في الدوري".

ودلل "الزمالك وسموحة كانا في نفس موقف الأهلي سابقا، عندما شارك الثنائي في بطولة إفريقيا، ولكن وقتها لعبا كل منهما مباراة في الدوري وسط مواجهتي إفريقيا".

وأوضح "الزمالك واجه كابس يونايتد في زمبابوي يوم 2 يوليو 2017 ثم لعب ضد الاتحاد السكندري يوم 6 ثم أهلي طرابلس يوم 9. سموحة بدوره لعب مع زيسكو يونايتد في الـ 30 من شهر يونيو ثم المقاولون العرب في الثالث من يوليو ثم ريكرياتيفو في أنجولا في التاسع من نفس الشهر".

وأكمل حديثه قائلا: "أما الأهلي فلم يحدث له ذلك. لعب مع هوريا يوم 14 سبتمبر ثم 22 من نفس الشهر دون أن يلعب أي مباراة في الدوري بين المواجهتين، وهنا كانت المشكلة الأولى".

ويُكمل "أما المشكلة الثانية، فبعد تراكم المؤجلات لم يلعب الأهلي مبارياته المؤجلة بالترتيب. لاحظنا ذلك واستغربنا بشدة، كوسط رياضي، من تسهيل جدول مباريات الأهلي".

وأردف "أنا لا أتهم أي أحد ولكن الإفراط في التأجيل ولعب المباريات دون ترتيبها، السبب في كل ذلك. من المنطقي أن تدافع إدارة الأهلي عن الجدول، لأن الفريق حظى بترتيب مباريات أبعد من الأحلام".

وأشار "لا نطلب تغيير موعد مباريات، بل تغيير منافسين".

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين من الدور الأول، ضد إنبي والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مباراتين مؤجلتين أمام الأهلي والإسماعيلي، أما بيراميدز فلا يتبقى له أي مباراة مؤجلة.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 45 نقطة من 18 مباراة. بيراميدز ثانيا بـ 39 نقطة من 20 مباراة. الأهلي ثالثا بـ 33 نقطة من 16 مباراة.

أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم الجمعة يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول". ( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com يوم الخميس إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

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