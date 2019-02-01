صلاح ينافس دي خيا وبوجبا وراشفورد وساني على جائزة أفضل لاعب بالدوري في يناير

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 17:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كريستال بالاس

ترشح النجم المصري محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير والتي يمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وينافس هداف ليفربول 3 لاعبين من مانشستر يونايتد هم ديفيد دي خيا الحارس المتألق وبول بوجبا لاعب الوسط وماركوس راشفورد الذي قدم أداء استثنائيا في الشهر الأول من العام الجاري.

وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي وتروي ديني لاعب واتفورد ينافسان على الجائزة أيضا.

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وسجل صلاح 3 أهداف خلال شهر يناير أحدها منح ليفربول الانتصار أمام برايتون وأحرز نجم مصر هدفين في شباك كريستال بالاس خلال لقاء فاز به بنتيجة 4-3.

وحصل صلاح على الجائزة عن شهر ديسمبر.

ويصوت الجمهور لاختيار الفائز بالجائزة.

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي

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