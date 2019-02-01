الأهلي يحدد عقوبة مالية باهظة على أي لاعب يخترق الحظر الإعلامي

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 17:36

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي - وادي دجلة

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقوبة أي لاعب يخترق الحظر الإعلامي المفروض على الفريق الأول.

وحسب المركز الإعلامي للنادي الأهلي، فإن عبد الحفيظ حدد مبلغ 250 ألف جنيه كعقوبة على أي لاعب يخترق الحظر الإعلامي في حالة عدم الرجوع إلى مدير الكرة عن التعاون مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك المداخلات مع كافة وسائل الإعلام.

وجاءت خطوة عبد الحفيظ حرصا على توفير المناخ المناسب في المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق يخوض مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب مبارياته في بطولة الدوري العام حسب البيان.

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ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة بعد جولتين برصيد 4 نقاط من فوز على فيتا كلوب، وتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري.

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