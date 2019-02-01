برشلونة وريال مدريد وجها لوجه في نصف نهائي كأس الملك

أوقعت قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا القطبين برشلونة وريال مدريد في مواجهة بعضهما البعض.

بارسا وصل إلى هذا الدور بعد التغلب على إشبيلية 3-6 في مجموع المباراتين فيما انتصر ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 7-3 في اللقائين.

وفي الجهة الأخرى من المربع الذهبي سيلتقي فالنسيا مع ريال بيتيس. الذهاب: 5 أو 6 فبراير في ملعب الفيّامارين أما العودة: 26 أو 27 فبراير في المستايا.

مباراة الذهاب ستقام يوم 6 فبراير على ملعب كامب نو فيما سيكون الإياب يوم 27 من الشهر الجاري على سانتياجو بيرنابيو.

ما يعني أن الفريقين سيلقتيان أكثر من مرة في خلال أيام قليلة إذ تجمع مواجهة بين الفريقين في مسابقة الدوري يوم 2 مارس المقبل.

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