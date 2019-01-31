كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك رفض محمد إبراهيم تجديد عقده مع الفريق قبل الخروج معارا إلى الإسماعيلي وهو ما أوقف إتمام الصفقة حتى الآن.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "الإسماعيلي وإنبي تقدما بعرض لضم محمد إبراهيم بالفعل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الزمالك وافق على عرض الإسماعيلي ومحمد إبراهيم وافق وتم كل شيء ولكن الآن الصفقة جُمدت".

وواصل "أمير مرتضى عرض على محمد إبراهيم التجديد مع الزمالك لمدة سنة جديدة قبل أن يخرج معارا لـ الإسماعيلي ولكنه رفض التوقيع ومن هنا تم تجميد الصفقة حتى الآن".

كواليس رحيل محمد إبراهيم

المصدر المسؤول داخل الزمالك أوضح لـ FilGoal.com كواليس طلب محمد إبراهيم الرحيل، قائلا: "محمد إبراهيم عقد جلسة مع جروس وأخبره بأنه لا يقبل أن يكون اللاعب رقم 2 في مركزه ويرغب في الرحيل من أجل المشاركة".

وتابع "جروس رد على محمد إبراهيم وأخبره بأن لا يوجد أي لاعب هو من يحدد بنفسه قرار مشاركته من عدمها ولا يوجد ما يُسمى بالرقم 2 والرقم 1. جروس أعلن موافقته على رحيل محمد إبراهيم".

وأشار "محمد إبراهيم تحدث مع أمير مرتضى وأخبره برغبته في الرحيل وتلقى الزمالك عرضين من الإسماعيلي وإنبي، قبل أن تتجمد الصفقة بسبب عدم رغبته في تجديد عقده".

محمد إبراهيم صاحب الـ 26 عاما شارك في 14 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في صناعة هدفين.

وبدأ محمد إبراهيم مشواره مع الكرة في صفوف الزمالك قبل أن ينتقل لـ مارتيمو البرتغالي في 2014 وعاد بعدها بسنة لصفوف القلعة البيضاء من جديد.

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