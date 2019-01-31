قبل مواجهة الأهلي في إفريقيا.. مهاجم سيمبا ينتقل إلى إنبي ليقابل الأحمر في الدوري

الخميس، 31 يناير 2019 - 20:39

كتب : FilGoal

يحيى شيزا كيتشويا

انتقل يحيى شيزا كيتشويا مهاجم سيمبا التنزاني إلى إنبي.

ويبلغ شيزا من العمر 22 عاما ويلعب في مركزي المهاجم والجناح الأيسر.

وبذلك لن يواجه شيزا الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقررة يوم السبت المقبل في دور المجموعات للبطولة.

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ولعب شيزا 3 مباريات مع سيمبا في البطولة دون التسجيل.

ولشيزا 15 مباراة دولية مع منتخب تنزانيا سجل فيهم 3 أهداف.

وبذلك، ستكون أول مواجهة لشيزا في الدوري المصري ضد الأهلي نفسه.

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