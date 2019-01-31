أين ستكون وجهة محمد إبراهيم المقبلة في حالة الرحيل عن الزمالك خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات؟

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي عن اقتراب محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك من الانضمام للفريق بشكل رسمي.

وقال مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة الإسماعيلي في تصريحات لـ FilGoal.com: "محمد إبراهيم في الإسماعيلي خلال ساعات بعد موافقة اللاعب والنادي".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن رغبة الإسماعيلي في ضم صانع ألعاب خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي إنبي، بأن مسؤولي الفريق يتفاوضون حاليا مع الزمالك من أجل الحصول على خدمات محمد إبراهيم.

وحسب المصدر، فإن إنبي تحدث مع مسؤولي الزمالك منذ أقل من ساعة فقط، ويريدون ضم اللاعب عن طريق القيمة المالية المستحقة للفريق البترولي والمتمثلة في صفقتي إسلام عوض ومحمد الشامي ثنائي إنبي السابق والذي انتقل للفريق الأبيض ولم يحصل النادي البترولي على قيمة الصفقة كاملة حتى الآن.

واختتم المصدر بأن "الوقت قليل جدا على غلق بابا المفاوضات ولكننا سنرى ما سيحدث ونتمنى ضم محمد إبراهيم".

محمد إبراهيم صاحب الـ 26 عاما شارك في 14 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في صناعة هدفين.

وبدأ محمد إبراهيم مشواره مع الكرة في صفوف الزمالك قبل أن ينتقل لـ مارتيمو البرتغالي في 2014 وعاد بعدها بسنة لصفوف القلعة البيضاء من جديد.

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