عمرو وردة يشارك في تعادل أتروميتوس السادس بالدوري

الخميس، 31 يناير 2019 - 20:19

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أتروميتوس

شارك محترفنا المصري عمرو وردة في تعادل فريقه أتروميتوس أمام أوميلوس فيلاثلون هراكليوس في الجولة الـ 15 من الدوري اليوناني.

هدف لكل فريق كتب التعادل السادس لـ أتروميتوس في الدوري اليوناني كأكثر الفرق تعادلا في المسابقة المحلية بعد أوميلوس فيلاثلون صاحب الـ 7 تعادلات.

ولعب وردة المباراة بالكامل والتي شهدت تقدم أتروميتوس أولا عن طريق إيفتيميس كولوريس من متابعة لرأسية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

أخبار متعلقة

بالفيديو – في ظهوره الأول.. وردة يصنع هدفا في خسارة أتروميتوس عمرو وردة يعود إلى أتروميتوس وردة لـ في الجول: سأعلن وجهتي المقبلة الثلاثاء.. لن أعود إلى مصر

لكن تقدم أتروميتوس لم يستمر لأكثر من 5 دقائق.

خوان أنخيل يسجل التعادل لأوميلوس في الدقيقة 37 من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

ووصل أتروميتوس للنقطة 30 في المركز الخامس، بينما بقى أوميلوس في المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.

اقرأ أيضا

بيراميدز يرد في 3 نقاط على نائب رئيس اتحاد الكرة: نرفض التعتيم على الفشل

شوبير لـ في الجول: كلامي كان واضحا.. ونقاتل من أجل استكمال الدوري بصورة طبيعية

خبر في الجول - الزمالك يرفض رحيل أيمن حفني إلى الإسماعيلي

الشناوي ينفي لـ في الجول: لم أتعرض لعقوبات بسبب ضربة جزاء دجلة

فيلم في الجول - في الذكرى التاسعة.. نجوم مصر يحكون كواليس كأس إفريقيا 2010

مصدر بالأهلي لـ في الجول: حريصون على استكمال الدوري.. ولسنا طرفا في أزمة المؤجلات

في المحترفين عمرو وردة

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك لـ في الجول: محمد إبراهيم رفض التجديد قبل الانضمام لـ الإسماعيلي.. الصفقة جُمدت الآن 7 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: قيد محمود وحيد ورامي ربيعة في القائمة الإفريقية 9 دقيقة | إفريقيا
قبل مواجهة الأهلي في إفريقيا.. مهاجم سيمبا ينتقل إلى إنبي ليقابل الأحمر في الدوري 20 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف مصير محمد إبراهيم.. الإسماعيلي يقترب وإنبي يستغل إسلام عوض 24 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: سموحة لم يفاوض محمد إبراهيم.. وقائمتنا مغلقة 34 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – الوحش يخرج معارا من الإسماعيلي إلى مصر للمقاصة 35 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك