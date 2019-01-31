عمرو وردة يشارك في تعادل أتروميتوس السادس بالدوري

شارك محترفنا المصري عمرو وردة في تعادل فريقه أتروميتوس أمام أوميلوس فيلاثلون هراكليوس في الجولة الـ 15 من الدوري اليوناني.

هدف لكل فريق كتب التعادل السادس لـ أتروميتوس في الدوري اليوناني كأكثر الفرق تعادلا في المسابقة المحلية بعد أوميلوس فيلاثلون صاحب الـ 7 تعادلات.

ولعب وردة المباراة بالكامل والتي شهدت تقدم أتروميتوس أولا عن طريق إيفتيميس كولوريس من متابعة لرأسية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

لكن تقدم أتروميتوس لم يستمر لأكثر من 5 دقائق.

خوان أنخيل يسجل التعادل لأوميلوس في الدقيقة 37 من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

ووصل أتروميتوس للنقطة 30 في المركز الخامس، بينما بقى أوميلوس في المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.

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