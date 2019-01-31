استند خطاب نادي بيراميدز إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على المادة الثانية من لوائح الاتحاد القاري، في إطار شكواه من ترتيب مباريات الدوري والكأس وكذلك تصريحات أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المحلي.

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فماذا تقول المادة الثانية؟

المادة الثانية من لوائح الكاف تتحدث عن الأهداف المنوط بالاتحاد الإفريقي تحقيقها، والتي تضم 4 بنود، البند الأول فقط يضم 14 هدفا من أهداف الكاف.

البنود التي يمكن أن يكون قد استند إليها بيراميدز تقول: "(من أهداف الكاف) إدارة كل أمور كرة القدم عن طريق تطبيق كل القواعد التي تمنع اختراق قواعد الكاف والفيفا وقراراتهما".

وتضيف المادة في بند آخر إن من أهداف الكاف "منع الممارسات والإجراءات التي قد تؤثر على نزاهة اللاعبين واللعبة والمسابقات، أو تنمي أي نوع من أنواع الإساءة في اللعبة".

وكذلك تقول المادة إن على الكاف "العمل على أن تكون كرة القدم خالية من أي تفرقة ضد بلد، أو شخص، أو مجموعة أشخاص، بناء على العرق أو الجنس أو الإعاقة الجسدية أو اللغة أو الدين أو السياسة".

أما البند الثالث فيقول إن "أي شخص أو منظمة لها علاقة بكرة القدم في إفريقيا عليها احترام مباديء الأخلاق واللعب النظيف التي وضعها الكاف، ومباديء النزاهة والروح الرياضية ولوائح الكاف والفيفا".

رد الكاف

FilGoal.com تواصل مع مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي أكد أولا أن الكاف لم يتلق أي خطابات حتى الآن من نادي بيراميدز.

وأضاف المصدر: "إذا كانت شكوى بيراميدز بخصوص ترتيب مباريات الدوري والكأس، فإن تلك الأمور التنظيمية اختصاص أصيل للجهة المنظمة للبطولة المحلية".

وانتقل المصدر لاحتمال آخر، هو أن تكون شكوى بيراميدز بشأن تصريحات أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة والذي اتهمه الخطاب بـ"العنصرية" ضد النادي ومالكه.

وهنا قال المصدر: "إذا كانت الشكوى بسبب ذلك الأمر، على بيراميدز إرسال تسجيلات لما قاله شوبير وإعداد الشكوى الرسمية".

وأتم "الخطوة التالية هي تحويل تلك الشكوى إن تم إرسالها للكاف، إلى لجنة الانضباط".

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