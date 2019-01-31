خاص مؤمن زكريا لـ في الجول: انتظر رد الجميل لـ أُحد.. وهدفي العودة للمنتخب الوطني

الخميس، 31 يناير 2019 - 11:52

كتب : أحمد الخولي

مؤمن زكريا - الأهلي - النجوم

أعرب مؤمن زكريا لاعب أُحد السعودي عن سعادته وارتياحه الكبير لأجواء الحفاوة والود التي قوبل بها من إدارة ناديه والجهاز الفني وزملائه اللاعبين.

زكريا انتقل إلى صفوف النادي السعودي قادما من الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وقال زكريا في تصريحات لـFilGoal.com إن حسن الاستقبال جعله ينخرط مع أُحد ويصل لأعلى مستويات الانسجام والتفاهم خاصة وأنه ليس غريبا على الدوري السعودي القوي والمثير.

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وأضاف اللاعب أنه ينتظر بفارغ الصبر مباراة الاتفاق يوم الأحد المقبل من أجل المشاركة وتقديم أقصى ما يملكه من أجل رد الجميل للجميع داخل نادي أُحد.

وأوضح أن فريقه قادر على تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز والتقدم بجدول الدوري السعودي.

واختتم مشيرا إلى أنه يتطلع للتألق والإجادة مع أُحد من أجل العودة إلى صفوف منتخب مصر خلال التظاهرة الكبيرة لتنظيم أمم إفريقيا 2019 في مصر، وتحقيق طموحات الجمهور المصري باعتلاء منصة التتويج بالقارة السمراء مرة أخرى مشيدا بخافيير أجيري (المدير الفني) وبقية جهازه المعاون.

ولعب مؤمن زكريا 6 مباريات هذا الموسم مع الأهلي في الدوري والكأس ونجح في التسجيل مرة وحيدة.

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