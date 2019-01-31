مواعيد مباريات الخميس 31 يناير 2019 والقنوات الناقلة – ريال مدريد.. والبطولة العربية

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس والموافق 31 يناير 2019، والقنوات الناقلة.

مولودية الجزائر يواجه المريخ السوداني الساعة الثامنة مساء في بطولة كأس زايد للأندية العربية. مباراة منقولة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

ويلعب جيرونا مع ريال مدريد في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا الساعة العاشرة والنصف مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

قبل كل ذلك، يلعب عمرو وردة مع فريقه الجديد أتروميتوس أمام أوميلوس الساعة الخامسة والربع مساء في الدوري اليوناني. مباراة منقولة عبر قناة أون سبورت.

وأخيرا، يلعب إنتر ميلان مع لاتسيو الساعة العاشرة مساء في كأس إيطاليا.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا.

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