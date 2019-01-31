اتحاد الكرة: الأندية تعاهدت على تخطي التحدي الصعب.. ونحن على مسافة واحدة من الجميع

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان رسمي يؤكد فيه أنه على مسافة واحدة من جميع الأندية، وأن الكل تعاهد قبل بداية الموسم بالتكاتف لعبور الموقف الصعب.

وأكد بيان اتحاد الكرة، على استمرار استمرار سياسته المعهودة بالانفتاح على الأندية كافة التي يعتبرها شركاء له ويهدف إلى الحفاظ على مصالحها جميعا، راجيا أن يقدر الجميع معطيات الظروف الراهنة.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددا على تقديره لكافة الأندية المشاركة في مسابقاته، فضلا عن وقوفه منها جميعا على مسافة واحدة فعلا وليس مجرد قول .

كما لا يخفى على أحد أن مسابقة الدوري الممتاز الحالية تمر بموسم استثنائي نظرا لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هذا الموسم، والحرص على المشاركة الفعالة للأندية المصرية في البطولات العربية، وهو الأمر الذي عرضه السيد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد على جميع الأندية المشاركة في الدوري قبل انطلاقه، واتفق الجميع على مواجهة التحدي الصعب من أجل أن تبقى مسابقة الدوري الممتاز بشكلها المعتاد من مجموعة واحدة، وسط جهد كبير من لجنة المسابقات ورئيسها الذي يحظى بثقة اتحاد كرة القدم ويتمسك بالعمل متطوعا رغم أعباء المسئولية .

إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يقدر سعي جميع الأندية من أجل مصالحها، فإنه في الوقت نفسه يسعى للمحافظة على مصلحة المسابقة أيضا مها كان حجم الصعاب التي تواجهها، ووفق نظامها المعمول به والملزم للجميع، وذلك انطلاقا من واقع مسئولياته في إدارة مسابقاته، وتبعيتها الخالصة له، كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار سياسته المعهودة بالانفتاح على الأندية كافة التي يعتبرها شركاء له ويهدف إلى الحفاظ على مصالحها جميعا، راجيا أن يقدر الجميع معطيات الظروف الراهنة.

ما الذي حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول". ( اقرأ تصريحاته )

أعلن نادي الزمالك تضامنه مع مطلب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة. (طالع التفاصيل)

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