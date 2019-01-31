بالفيديو – ملوك الريمونتادا.. برشلونة 6 إشبيلية 1

تمت المهمة بنجاح، برشلونة ينجح في الجولة الثانية وبالعلامة الكاملة يُقصي إشبيلية من كأس الملك على ملعب كامب نو بعد الفوز بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل لنصف النهائي بمجموع المباراتين 6-3 بعد هزيمة في لقاء الذهاب 2-0 في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وأكمل برشلونة الضلع الثالث في نصف نهائي كأس الملك بعد تأهل فالنسيا وريال بيتيس في انتظار المتأهل من ريال مدريد وجيرونا.

بدأ برشلونة المباراة بقوة وسجل فيليبي كوتينيو الهدف الأول من ركلة جزاء حصل عليها ليونيل ميسي في الدقيقة 13، وأتيتحت بعدها فرصة للتعادل لإشبيلية من ركلة جزاء أيضا لكن ياسبر سيليسين تصدى للكرة التي انبرى لتسديدها إيفر بانيجا.

وفي الدقيقة 31 ضاعف البلاوجرانا تقدمه بعد تمريرة حريرية من أرثور ميلو تابعها إيفان راكيتيتش في مرمى الفريق الأندلسي لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.

لم يختلف الحال في الشوط الثاني كثيرا إذا سجل الفريق هدفين سريعين في دقيقة واحدة عن طريق فيليبي كوتينيو وسيرخي روبرتو في الدقيقتين 53 و54 من أخطاء فادحة لدفاع إشبيلية.

وحينما ظن الجماهير أن الأمور انتهت سجل البرازيلي جييرمي أرانا هدفا في الدقيقة 67 منح الأمل لإشبيلية الذي أصبح على بعد هدفا واحدا من التأهل لنصف النهائي بمجموع المباراتين.

لكن هجمة مرتدة قادها ليونيل ميسي في الدقيقة 89 انتهت بهدف للويس سواريز بصناعة خوردي ألبا أنهت الأمور تماما في ملعب كامب نو.

قبل أن يسجل ميسي بنفسه الهدف السادس وينهي حفلة كتالونية على شرف إشبيلية، وهو الهدف الـ50 لليو في كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد فاز بالبطولة في آخر 4 نسخ منها وفاز بالنهائي على إشبيلية نفسه عامي 2016 و2018 ويسعى للقبه الـ31 في كأس الملك.

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