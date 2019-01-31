طارق سليمان: حراس الأهلي بخير.. "السوشيال ميديا" لن تحركنا

أبدى طارق سليمان ثقته التامة في قدرات حراس مرمى الأهلي رغم الانتقادات التي يتعرضون لها في الفترة الأخيرة.

وصرح سليمان عبر برنامج "نمبر وان": "لا أعرف لماذا يتردد من وقت لآخر قصة جديدة.. ما الأزمة؟ الأهلي يضم بين صفوفه حارسان شاركا في كأس العالم، الأخطاء موجودة وعديدة في كل الدوريات".

واستدرك مدرب حراس الأهلي: "لكننا نبالغ في تقدير الأخطاء والمشاكل الصغيرة، هذا طبيعي في كرة القدم، نحاول بالطبع تقليل الأخطاء، فالأخطاء لا تعني وجود أزمة وأنه لا يوجد حراس في مصر والأهلي".

وأضاف: "حراس الأهلي بخير ويعتبرون من الأفضل في مصر، محمد الشناوي شارك في كأس العالم، وشريف إكرامي كان حارسا للمنتخب فترة طويلة، وفاز ببطولات عديدة مع الأهلي".

وأشار: "من يردد وجود أزمة، أشخاص فارغة على مواقع التواصل الاجتماعي، نعرف جيدا ماذا نعمل به ونعمل جيدا فالسوشيال ميديا لا تحركنا.. ولن نلتفت لها، لا وألف لا.. مع كامل احترامنا للجميع".

وواصل مدرب الأهلي: "نعمل في هدوء، ونعلم أننا نصل للمستوى الذي نأمله، هناك أخطاء لا يمكن أن نمنعها، فالقرار يكون في لحظة بين الحارس وزميله، لابد من الهدوء فالقادم أفضل، دورنا أن نحد من الأخطاء على مدار الموسم بأكمله".

في سياق آخر، قال طارق سليمان: "تنتظرنا مباراة مهمة يوم السبت المقبل ضد سيمبا التنزاني، ستحدد بشكل كبير ملامح المجموعة وتدفعنا للصدارة".

وأتم تصريحاته: "الحراس الثلاثة يتدربون بشكل جيد، بينما يعاني علي لطفي من جزع خفيف في الكتف، لكننا جاهزون للقاء يوم السبت".

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