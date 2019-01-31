بالفيديو – زاد الفارق رغم التعثر.. ليفربول يتعادل مع ليستر ويوسع الفارق مع سيتي لـ 5 نقاط

لم يستغل ليفربول تعثر مانشستر سيتي أفضل استغلال، فتعادل أمام ليستر سيتي مٌعرقل الكبار في الفترة الأخيرة، لكنه وسع الفارق عن سيتي إلى 5 نقاط.

تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

انطلاقة ساخنة

الأجواء الثلجية ملأت عشب ملعب أنفيلد قبل المباراة، لكن بداية اللقاء كانت مختلفة وساخنة بهدف سريع.

تقدم ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة الثانية. سلسلة من التمريرات القصيرة بين الثلاثي روبيرتو فيرمينو، وأندرو روبيرتسون وساديو ماني أنهاها السنغالي بتوغل داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة أرضية قوية على يسار الحارس كاسبر شمايكل سكنت الشباك.

وكاد ليفربول يضيف الهدف الثاني في الدقيقة السادسة بعد انطلاقة من محمد صلاح، ثم تمريرة إلى روبيرتو فيرمينو الذي تمكن من السيطرة على الكرة بشكل صحيح ثم سددها قوية في الزاوية اليسرى للمرمى لكن براعة الحارس كاسبر شمايكل وقفت حائلا بين الكرة والشباك لتتحول بالنهاية إلى ركلة ركنية لأصحاب الأرض.

صحوة ليستر سيتي

وصل ليستر سيتي إلى اللقاء أخيرا بعد ثلث ساعة. أخطأ أليسون بيكر في تمرير الكرة، لتصل إلى مارك ألبرايتون الذي أرسل عرضية، قابلها جايمس ماديسون برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة الـ45 تحصل ليستر سيتي على خطأ من حدود منطقة الجزاء. نفذت داخل المنطقة، وتعامل معها مدافعي ليفربول بشكل خاطئ لتصل إلى بنيامين تشيلويل الذي حولها برأسية لزميله هاري ماجواير المنفرد تماما بالحارس أليسون والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة بتسديدة مباشرة داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كادت تصبح قاسية على ليفربول. ضربة حرة من نفس المكان، ورأسية جديدة من ماجواير في الدقيقة الـ47، كاد فيرمينو يسجلها في مرماه، لكن أليسون تألق في التصدي لها هذه المرة بمساعدة الدفاع على مرتين.

سقط نابي كيتا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ51، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وسدد شيردان شاكيري كرة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ57، لكنها مرت فوق المرمى بقليل.

تدخل كلوب

تدخل يورجن كلوب لتعديل وضع الفريق، فشارك فابينيو وأدم لالانا بدلا من نابي كيتا وشيردان شاكيري في الدقيقة الـ67.

روبيرتو فيرمينو توغل وسدد في الدقيقة الـ74، لكن كاسبر شمايكل تألق وحولها إلى ركنية بقدمه.

ورقة أخيرة

الورقة الأخيرة من كلوب كانت بمشاركة دانيل ستوريدج بدلا من فيرمينو في الدقيقة الـ81 أملا في خطب هدف الفوز.

ولم تجد ورقة ستوريدج نفعا، فلم يضف الجديد في اللقاء، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ61 في المركز الأول، ليرفع الفارق عن مانشستر سيتي إلى 5 نقاط، فيما ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة الـ32 في المركز العاشر.

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