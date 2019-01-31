يقترب عمر الوحش من الخروج من الإسماعيلي إلى مصر للمقاصة على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يتم حسم الأمور في الساعات المقبلة بانتقال لاعب الوسط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

الوحش من إنتاج قطاع ناشئي الدراويش، وتم تصعيده للفريق الأول في 2014.

وفي هذا الموسم لعب الوحش 11 مباراة سجل فيهم هدفا وصنع آخر.

ويبلغ الوحش من العمر 23 عاما.

وكذلك، أعار النادي مهاجمه الكاميروني كريستوفر ماندوجا إلى الطائي السعودي.

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