عبد الغني: بيان بيراميدز؟ نقدر التجربة لكن عامر حسين ناجح جدا وسط أمواج عاتية

لا يجد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مشكلة في تلويح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز باللجوء للفيفا اعتراضا على ترتيب مباريات الدوري المصري.

وصرح عبد الغني عبر برنامج "نمبر وان": "لا تعليق على أي بيان صادر عن أي ناد، كل ناد من حقه إصدار بيانات، ومن حقنا أن نرد كيفما نرى لا يوجد حساسيات، ننظر للمطالب المشروعة وننفذها، فلا توجد حساسية بين اتحاد الكرة والأندية الكل سواسية ولا تفرقة بين نادٍ وآخر".

وأضاف: "إذا لجأ للفيفا ونال حقه سنضرب له تعظيم سلام، أي ناد من حقه اللجوء للفيفا، لن نهضم حق أي ناد في البحث عن حقه".

وأشار عضو اتحاد الكرة: "بيراميدز وضع نفسه في مصاف الكبار في أول سنة، نحترم ونقدر التجربة أما الخلاف في وجهة نظر بإدارة كرة القدم وارد، فالخلافات لن تنتهي فنحن نختلف مع أندية الدرجة الثانية والثالثة".

وأكد عبد الغني: "لجنة المسابقات تبذل مجهودا كبيرا في ظل أمواج عاتية وظروف صعبة وبطولات عديدة لا يتحملها جدول الدوري إضافة إلى تنظيم كأس أمم إفريقيا".

وأردف: "كل هذه الأمور تحتاج لأن يكون الدوري من 14 أو 16 فريقا، أما البطولة تضم 18 فريقا، لذا أرى أن عامر حسين ناجح بدرجة كبيرة جدا".

وشدد في ختام تصريحاته: "الدوري لن يلغى، هذا لا يحتمل وجهات النظر، سيكتمل ونبحث متى سينتهي ولكنه سينتهي بإعلان بطل للمسابقة".

وكان بيراميدز قد أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس. (اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول". ( اقرأ تصريحاته )

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