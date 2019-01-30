بالفيديو - السقوط يتواصل.. بورنموث يصعق تشيلسي برباعية مفاجئة

بعد السقوط أمام أرسنال بهدفين لم يتوقف السقوط، وتشيلسي سقط بشكل مفاجئ أمام بورنموث برباعية نظيفة ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جونزالو إيجوايين الوافد الجديد مع الزرق شارك بشكل أساسي لأول مرة في مسابقة الدوري بعدما لعب في كأس الاتحاد أمام شيفيلد وينزداي.

الربع ساعة الأولى من اللقاء شهدت ضغط من أصحاب الأرض على البلوز ولكن بعد ذلك بدأت الخطورة اللندنية تظهر.

العارضة حرمت بيدرو رودريجيز من هز الشباك في الدقيقة 14 من رأسية وباقي الشوط الأول لم يشهد خطورة حقيقية.

ولكن مع الشوط الثاني انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، وبورنموث سجلوا ثلاثة أهداف متتالية، في ليلة كان بطلها جوشوا كينج الذي سجل هدفين وصنع آخر.

البداية أتت مع الدقيقة 47 وكينج استغل تمريرة من دافيد بروكس ليطلق قذيفة قوية فشل الحارس كيبا في التعامل معها.

وفي الدقيقة 63 أضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني، وبروكس استفاد من تمريرة طولية من كينج ليتوغل ويراوغ ويسدد على يسار كيبا.

والأمر لم يتوقف عند هذا الحد. كينج عاد من جديد وهز الشباك معلنا الهدف الثالث وسط صدمة من لاعبي البلوز، في الدقيقة 75، تبعه هدف قاتل من تشارلي دانيلز بالدقيقة 90.

رصيد تشيلسي توقف عند 47 نقطة في المركز الرابع الذي أصبح مهددا بفقدانه بعدما تساوى معه أرسنال مع أفضلية الأهداف للأول.

وبورنموث نجح في زيادة عدد نقاطه للنقطة 33 ليصعد إلى المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى نجح ساوثامبتون في إدراك التعادل أمام كريستال بالاس بهدف لمثله. وليفريد زاها - الذي خرج مطرودا بالدقيقة 88 - تقدم للنسور من تسديدة قوية في الدقيقة 41 قبل أن يسجل جيمس وارد براوس التعادل مع الدقيقة 77.

بالاس بات في المركز الـ15 برصيد 23 نقطة، يليه ساوثامبتون بنفس عدد النقاط في المركز الـ16.

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