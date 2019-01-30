كلوب مدافعا عن صلاح: هل لابد رؤية دم لاحتساب خطأ! لماذا لم ينتقد أحد فاردي؟

دافع يورجن كلوب مدرب ليفربول باستماتة عن لاعبه ونجمه الأول محمد صلاح أمام انتقادات يراها "ظالمة" وجهت للأخير بعد سقوطه المتكرر في منطقة الجزاء في المباريات الأخيرة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال كلوب ردا على الصحفيين:"إذا كانت هذه المرة هي الأولى (أمام كريستال بالاس) التي يسقط فيها صلاح دون أن يلمسه أحد، لماذا تتحدثون عن كل المواقف الأخرى؟".

وواصل الألماني عشية مواجهة ليفربول لليستر سيتي يوم الأربعاء في الدوري "في المواقف الأخرى لا يوجد ما يقال، كان الخطأ موجودا، انتهى الأمر. إذا كانت المرة الأولى لماذا نتحدث إذن؟ هل تكلم أحد عن جيمي فاردي (لاعب ليستر)، لا أتذكر من كان المنافس، الكل شاهد ما حدث. تتذكرون الموقف؟ شاهدت اللقاء لكني لا أذكر المنافس. كان تحايل تام. هل فاردي شخص سيء بسبب ذلك؟ لا أقول عنه متحايل".

واستمر مدرب دورتموند السابق "هناك مواقف أخرى أكثر وضوحا ولا يتحدث أحد عنها لأنها لم تحدث مع مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو ليفربول أو أرسنال أو تشيلسي. جميع الفرق الأخرى قد تفعل ذلك من وقت لآخر ولا يتكلم أحد عن الأمر. حسنا".

وأتم كلوب دفاعه عن نجم مصر الأول "كل ركلات الجزاء ضد صلاح كانت صحيحة لكن الناس يتعاملون معها وكأنه تحايل نوعا ما، لم يحدث ذلك. لا نحتاج رؤية دم لاحتساب خطأ. هذا ما أستطيع قوله حيال الأمر. لا، لم أتحدث معه في المسألة".

ويتهم البعض صلاح بالتحايل للحصول على ركلات جزاء ليرجح كفة فريقه الذي يعتلي الدوري ويسعى لتتويج غائب منذ موسم 1989-1990.

وسجل صلاح 3 أهداف من ركلات جزاء ضمن آخر 5 أهداف أحرزها في البطولة الإنجليزية.

ويتصدر صلاح، هداف الموسم من الدوري وأفضل لاعب، قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا ويسعى لزيادة رصيده حين يستضيف ليستر في ملعب أنفيلد رود.