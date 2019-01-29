البنا: علمت بتعييني للقاء الزمالك والمقاصة منذ 4 أيام

أكد الحكم الدولي محمود البنا أنه علم بتعيينه لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة بالدوري منذ أيام.

وصرح البنا عبر برنامج نمبر وان بقناة النهار: "علمت بتعييني للقاء يوم الجمعة الماضي، وتعاملت بكل هدوء، لأنني تعودت على الضغوط سواء في مباريات الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى".

وأضاف: "لم ألتفت لكل التصريحات التي ترددت في وسائل الإعلام عقب مباراة الأهلي ووادي دجلة أمس، بل أغلقت هاتفي ونمت".

وأشار: "هناك ضغوط شديدة تمارس على الحكام، كما أن السوشيال ميديا ضاعفت من صعوبة هذه الضغوط، كما تسعى لجنة الحكام لتجهيز حكام بأعينهم للمباريات الصعبة حتى لا تحرق حكاما آخرين".

وتابع: "قبل لقاء الزمالك والمقاصة تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس اللجنة عصام عبد الفتاح، وقال لي اتخذ قراراتك حسبما تراه، وأكد على ثقته بي مما رفع من معنوياتي".

وأشار محمود البنا: "بالفعل تلقيت تأكيدا من أحد أعضاء اللجنة بأنني كنت معينا لمباراة الزمالك وبيراميدز قبل تأجيلها".

وأتم الحكم الدولي تصريحاته: "طاقم التحكيم احتفظ بدرجة تركيزه أكثر من 100% في مباراة الزمالك والمقاصة وكل فريق نال حقه".

الزمالك فاز بفضل هدفين لمحمود علاء ومثلهما لفرجاني ساسي ليواصل الأبيض ركضه وتأمينه لصدارة الدوري حيث حصد نقطته الـ45 من 18 مباراة ليواصل الابتعاد بالقمة في ظل ملاحقة الأهلي وبيراميدز، أما مصر للمقاصة فيظل رابعا بـ30 نقطة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قد تسائل عن عدم تحكيم البنا للزمالك، قبل أن يعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام قيادة البنا للمباراة.

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