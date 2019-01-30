الأهلي: ما المشكلة في ضم الشحات بـ20 ضعف ثمنه.. والباب مفتوح أمام تريزيجيه وحجازي

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 00:49

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - وادي دجلة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ناديه لم يرفض التعاقد مع حسين الشحات عندما كان لاعبا بصفوف مصر للمقاصة.

وأشار عبد الحفيظ: "لم نرفض ضم الشحات في وقت سابق مثلما يتردد، ولا أجد مشكلة في التعاقد معه بعد ارتفاع سعره، حتى إذا وصل الأمر إلى 20 ضعف ثمنه".

وتابع: "الأمر أشب بناشئ مميز جدا ولكن الظروف التي يتم تصعيده بها ليست مناسبة لأن مكانه يضم 3 لاعبين دوليين وبعد 4 سنوات يلمع هذا اللاعب الواعج مع فريق آخر".

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وأضاف خلال استضافته ببرنامج اللعيب: "صفقة الشحات استغرقت وقتا أطول، عكس الأمر بالنسبة لياسر إبراهيم حيث كان موقفه واضحا وصريحا، بينما كانت صفقة جيرالدو سلسة، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد محمود ومحمود وحيد وحمدي فتحي، وأؤكد دائما أن الأمور تكون سهلة إذا أراد أي لاعب الانضمام للأهلي".

وأكد مدير الكرة بالأهلي: "صفقات يناير منحتنا قوة، لا أريد الحديث عن أي لاعب بالزمالك مع احترامي للنادي وكل الفرق المصرية، وهناك لاعب ما خارج مصر ننوي ضمه مع بداية الموسم الجديد".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته: "لم نفاوض تريزيجيه مؤخرا، ولكن الباب مفتوح أمام عودته ونفس الأمر بالنسبة لأحمد حجازي فهو شخصية احترافية رائعة".

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