آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قال تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إنه مستعد لـ"تحمل تكلفة الحكام الأجانب لكل مباريات الأهلي".

وتحدث آل الشيخ لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "في ظل ما يحدث في الدوري، أرى أن المناخ غير مناسب وغير عادل. هل رأيتم أي دوري يلعبون فيه الدور الثاني قبل أن تنتهي مواجهات الدور الأول. هل يمكن أن يواجه بيراميدز الأهلي في الدور الثاني قبل أن يواجه الزمالك في الدور الأول".

وأكمل "أنتم فتحتم باب الاستثمار في مصر، ما يعني أنكم ملتزمين بقوانين الفيفا".

وشدد "المشكلة في اتحاد الكرة. أرى أن بيراميدز – في اعتقادي – لن يلعب مباراة الأهلي في الدور الثاني قبل أن يلعب الأهلي ضد الزمالك".

ومن المنتظر أن يتواجه الأهلي ببيراميدز في ختام شهر فبراير، قبل شهر من مواجهة الدور الأول ضد الزمالك.

وشرح "أرى أن كل الأمور والمباريات تلعب إلا مباراتنا مع الأهلي؟ هل بسبب إصاباته؟ وأين موعد مباراتنا مع الأهلي في كأس مصر؟".

وتسائل "كل الأندية تلعب، لماذا لا يتواجه الأهلي والزمالك؟".

وأكمل "ككرة قدم، الزمالك وبيراميدز لن يقف في وجههما أحد في المستوى الطبيعي، هل هناك نية لتعديل الفريق صاحب المركز الأول والثاني؟ الأهلي يطالب بحكام أجانب، أنا موافق، ومستعد لتحمل التكلفة، رأينا أمس ضد دجلة ركلة الجزاء التي احتسبت لهم وصراخ لاعب الأهلي في الحكم الرابع دون عقاب".

وانتقل للحديث عن "الكرة التي رمتها دكة الزمالك في هجمة كينو، هل ستسجل غرامة اتحاد الكرة الهدف الذي أهدر؟".

وشدد "الزمالك يلعب كرة جيدة ورئيسه من أشجع الأصوات الرياضية. أرى أن ننظم كأسين ودوريين لأن ما يحدث لا يحدث في أي مكان".

وأردف "هناك أمور غريبة تحدث، نواجه اتحاد كرة غريب ومنظومة إعلامية تعامل بيراميدز كناد غريب".

"هل تحملت قيمة صفقة بوطيب؟"

وانتقل آل الشيخ للحديث عن "تحمله لقيمة صفقة انتقال خالد بوطيب للزمالك".

وقال آل الشيخ "بعد أن تملكت بيراميدز، لم أدعم ناد آخر".

وشدد "هل صرحت بأنني تحملت قيمة صفقة بوطيب، رئيس الزمالك هو من صرح".

وأتم آل الشيخ "لقد تواصلت مع الفيفا وطلبوا مني الرجوع للاتحاد المصري والرجوع للفيفا برد، أنا لدي ثقة في هاني أبو ريدة، قد لا يكون مطلع على كل شيء لأنه الرجل الرابع في الفيفا، أحمل لجنة المسابقات المسؤولية بشكل واضح".

هدد نادي بيراميدز باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول". ( اقرأ تصريحاته )

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