حازم إمام عن طرده ضد المقاصة: قلت للحكم نحن لا نلعب في الجنة

روى حازم إمام ظهير أيمن الزمالك تفاصيل طرده ضد مصر للمقاصة في مباراة الجولة 20 من الدوري المصري.

وقال إمام لـOn Sport: "قلت للحكم نحن لا نلعب في الجنة حتى أتلق طردا على كل خطأ".

ولم يوضح إمام ماهية الخطأ الذي قام به في المباراة.

وخرج إمام مطرودا بشكل مباشر في فوز الزمالك 4-1 على مصر للمقاصة، في الدقيقة 86.

الزمالك فاز بفضل هدفين لمحمود علاء ومثلهما لفرجاني ساسي ليواصل الأبيض ركضه وتأمينه لصدارة الدوري حيث حصد نقطته الـ45 من 18 مباراة ليواصل الابتعاد بالقمة في ظل ملاحقة الأهلي وبيراميدز، أما مصر للمقاصة فيظل رابعا بـ30 نقطة.

وحقق الزمالك أمرا لم يحدث طوال تاريخه في مواجهاته مع مصر للمقاصة، هو الفوز عليه ذهابا إيابا في الدوري.

الزمالك فاز في الدور الأول 1-0 ثم فاز في الدور الثاني 4-1 ليحقق ما لم يحدث منذ موسم 2010/2011.

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