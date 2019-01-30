ردا على بيان بيراميدز.. عامر حسين يوضح – لماذا تأخرت قمة الأهلي والزمالك حتى 30 مارس

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أسباب اختيار يوم 30 مارس المقبل موعدا لمباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدور الأول من الدوري الممتاز.

وقال عامر حسين لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم": "الاتحاد الإفريقي حدد شهر يناير لمباريات الملحق الإفريقي في كأس الكونفدرالية، وبالتالي لعب الزمالك مباراتيه ضد اتحاد طنجة في يناير".

وتابع "في المقابل، لعب الأهلي مباراتين في مجموعات دوري الأبطال".

وشرح الأزمة "بعد منتصف شهر فبراير سيحصل الأهلي على راحة أسبوعين من اللعب في دوري الأبطال لكن الزمالك سيكون جدوله مضغوطا بـ4 مباريات في مجموعات الكونفدرالية".

وأوضح "الأهلي سيكون لديه مساحة لخوض مباراة القمة في الدوري، لكن الزمالك لن يكون لديه وقت".

واستدرك "لذلك حددنا يوم 30 مارس موعدا لمباراة القمة، خاصة أن الزمالك لديه مباراة مؤجلة أخرى من الدور الأول ضد الإسماعيلي".

واختتم حديثه في هذه النقطة "الأهلي لعب 16 مباراة إضافية عن الدوري والكأس بسبب ارتباطاته الإفريقية والعربية، ورغم ذلك يتبقى له مباراتي إنبي والزمالك فقط من الدور الأول للدوري وسيلعب ضد إنبي يوم الثلاثاء".











































































































































بيان بيراميدز

ورد رئيس لجنة المسابقات على بيان نادي بيراميدز والذي انتقد فيه عدم إنهاء مباريات الدور الأول من الدوري حتى الآن وإعلان مواعيد بطولة كأس مصر.

وقال عامر حسين: "اتحاد الكرة هو من سيرد على بيان بيراميدز، لكن بيراميدز كان من ضمن الأندية التي اجتمعت بها قبل بداية الموسم وأخبرتهم بالصعوبات التي نواجهها في تنظيم بطولة الدوري هذا الموسم".

ثم أوضح "أخبرت أندية الدوري بكم المشاركات الإفريقية للأندية بالإضافة إلى البطولة العربية التي لا يوجد مواعيد محدد لمبارياتها وتكون بالاتفاق بين الأندية ووجود 5 مباريات رسمية لمنتخب مصر، وبيراميدز كان من ضمن الأندية التي تمسك بإقامة الدوري من مجموعة واحدة".

وتابع "الآن تخطينا الكثير من ظروف الموسم الصعبة وعدد المؤجلات من الدور الأول بات قليلا".

وأتم "لن أستطيع إعلان مواعيد مباريات كأس مصر قبل أن أنهي الدوري بسبب ضرورة تحديد المتأهلين للمشاركات الإفريقية في الموسم المقبل".

وهدد نادي بيراميدز باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس. ( اقرأ البيان )































































































































































































































































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