أرقام في الجول – الكثير من فرجاني ساسي = أداء رائع لـ الزمالك

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 23:34

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

أصبح من الممكن وصف فرجاني ساسي بـ"ترمومتر" أداء الزمالك. إذا كان الدولي التونسي في يوم كبير – كعادته كثيرا منذ أن أتى إلى مصر – يقدم الزمالك يوما كبيرا، والعكس صحيح.

الحالة الأخيرة مثلا رأيناها في لقاء الذهاب ضد اتحاد طنجة في الكونفدرالية مثلا، ولكن ضد مصر للمقاصة أوضح ساسي فعلا أنه محور أداء الزمالك.

بعيدا عن الهدفين، كان ساسي هو المحرك الرئيسي لأداء الأبيض.

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47% من تمريرات ساسي جاءت للأمام، دائما ما يساهم الدولي التونسي في التحرك الهجومي للأبيض.

مرر ساسي إلى أوباما 8 مرات وإلى كهربا 6 مرات صانعا أداء هجوميا شبه دائم للزمالك خاصة في الشوط الثاني.

نسبة نجاح ساسي في التمريرات القصيرة جيدة للغاية، 91%، أما التمريرات الطولية فلم ينجح سوى في 3 من أصل 7.

قوة ساسي برزت في محاولاته على المرمى: 4 محاولات، هدفان، محاولة على القائم.

وبالإضافة إلى ذلك، استرجع ساسي الكرة للزمالك 10 مرات ولم يخسرها سوى مرتين.

لزمالك فاز بفضل هدفين لمحمود علاء ومثلهما لفرجاني ساسي ليواصل الأبيض ركضه وتأمينه لصدارة الدوري حيث حصد نقطته الـ45 من 18 مباراة ليواصل الابتعاد بالقمة في ظل ملاحقة الأهلي وبيراميدز، أما مصر للمقاصة فيظل رابعا بـ30 نقطة.

وحقق الزمالك أمرا لم يحدث طوال تاريخه في مواجهاته مع مصر للمقاصة، هو الفوز عليه ذهابا إيابا في الدوري.

الزمالك فاز في الدور الأول 1-0 ثم فاز في الدور الثاني 4-1 ليحقق ما لم يحدث منذ موسم 2010/2011.

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