5 مشاهد لا تُنسى في مسيرة قيصر الكرة المصرية حسني عبد ربه

صال وجال حسني عبد ربه في كل الملاعب والآن قرر تعليق حذائه ليحصل على فترة راحة بعد سنوات كثيرة من الترحال.

وأعلن حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي رسميا اليوم الأربعاء اعتزاله نهائيا. (طالع التفاصيل)

وفي مسيرة عبد ربه الكثير من اللحظات والمشاهد التي لا تُنسى.

هدف زامبيا

هل يوجد هدف أفضل منه؟ صاروخ القيصر في شباك زامبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2010 أحيا آمال الفراعنة في المنافسة مع الجزائر على التأهل.

منتخب مصر حل ضيفا على زامبيا ولا بديل عن الفوز من أجل الإبقاء على فارق النقاط الثلاثة مع الجزائر صاحبة الصدارة.

لم يقدم فريق المدرب حسن شحاتة أفضل أداء له ولكن صاروخ عبد ربه كان كفيلا بالعودة بالانتصار.

أفضل لاعب في أمم إفريقيا

كان حسني عبد ربه هو هداف منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2008 بالتساوي مع محمد أبو تريكة وعمرو زكي بواقع أربعة أهداف.

أربعة أهداف وأداء أكثر من رائع في كل مباريات البطولة قادت القيصر للظفر بلقب أفضل لاعب في النهاية.

لقب كان بمثابة خير تعويض لحسني الذي غاب عن كأس أمم 2006 في مصر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الأولى.

لعنة الإصابات

وبالحديث عن الإصابة فإن لعنتها لم تترك حسني أبدا فتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أكثر من مرة.

الأولى حرمته من المشاركة في أمم إفريقيا 2006.

والثانية كانت في عام 2010.

والثالثة كانت في عام 2014.

كما تعرض لقطع في الغضروف مرتين.

إصابات أثرت عليه كثيرا جدا ولكنه كان يعود أقوى في كل مرة.

بداية الرباعية في الجزائر

لم يتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2010 بعد مباراة فاصلة مع الجزائر في العاصمة السودانية أم درمان.

والتقى المنتخبان بعد عدة أشهر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وفي الدقيقة 38 فتح عبد ربه الطريق للرباعية المصرية بتسجيله للهدف الأول من ركلة جزاء بهدوء مثلما اعتاد دائما في تلك اللحظات الصعبة.

الانتقال للأهلي والبقاء في الإسماعيلي

رحل عبد ربه عن الإسماعيلي وانضم إلى صفوف ستراسبورج الفرنسي في عام 2005 وبعد عامين قرر النادي الفرنسي بيعه بعدما قضى موسم معارا للدراويش.

دخل الأهلي في مفاوضات مع اللاعب وناديه وبالفعل حصل على توقيعه.

وهنا اشتعلت الأمور في الإسماعيلية حينما رفض الجمهور بشكل قاطع رحيل نجمهم إلى صفوف الأهلي.

وظلت الأزمة قائمة بين الأطراف المتصارعة إلى أن قرر عبد ربه البقاء في الإسماعيلي وعدم إتمام تعاقده مع الأهلي لتنتهي القصة.

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