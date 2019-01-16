كوكا: ما قيل عني غير حقيقي.. لم أطلب الرحيل عن أوليمبياكوس

شدد أحمد حسن "كوكا" مهاجم أوليمبياكوس اليوناني أنه لم يطلب الرحيل عن ناديه مطلقا كما أشارت بعض الأنباء خلال الأيام الأخيرة.

أحمد حسن كوكا النادي : أوليمبياكوس

وكتب كوكا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "في الأيام الأخيرة كان هناك بعض الأنباء في الإعلام لم تكن حقيقية على الإطلاق، أنا لم أطلب مغادرة النادي".

وواصل "أنا سعيد هنا وإن لم أتعرض لانتكاسة خلال العلاج من الإصابة لكنت الآن ألعب بشكل أكبر وأسجل الكثير من الأهداف".

وأتم لاعب منتخب مصر "الآن أنا مستعد وأتطلع للمشاركة في المباريات المقبلة".

وانضم كوكا إلى أوليمبياكوس قادما من صفوف سبورتنج براجا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وشارك كوكا في 13 مباراة مع أوليمبياكوس وسجل خلالهم ثلاثة أهداف.

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