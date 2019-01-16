رئيس الوداد يكشف: الزمالك يرفض التفريط في أحداد قبل ضم بنشرقي

قال سعيد الناصري رئيس نادي الوداد إن الزمالك يرفض رحيل حميد أحداد إلى النادي المغربي قبل ضم لاعب مغربي آخر هو أشرف بنشرقي.

حميد أحداد النادي : الزمالك الزمالك

كان موقع البطولة المغربي نقل عمن وصفه بأنه "مصدر موثوق" أن إدارة الزمالك وافقت بشكل مبدئي على عرض الوداد الحصول على خدمات أحداد، في انتظار مناقشة كل بنود الصفقة. ( اقرأ التفاصيل )

وصرح الناصري لإذاعة "مارس" المغربية: "أحداد قدم مستوى رائعا في الدوري المغربي قبل الرحيل للزمالك، ولذلك عندما سمعنا أنه ربما يعاني من بعض المشاكل في الزمالك فكرنا في ضمه".

واستدرك "لم نتحدث مع الزمالك مباشرة ولكن عن طريق بعض الوكلاء الذين أوصلوا لهم عرضنا، وكان ردهم بأنهم لا يستطيعون التفريط فيه".

وأوضح "الزمالك قال إنه يحتاج أحداد إلا إذا ضم لاعب لتعويضه، وكانت أعينهم على بنشرقي".

ثم أضاف "لذلك لن يوافق الزمالك على رحيل أحداد إلا على سبيل الإعارة".

ويلعب بنشرقي - نجم الوداد السابق - في صفوف لينس الفرنسي حاليا معارا من الهلال السعودي.

وأشار رئيس الوداد إلى أنه لا يعرف حقيقة قيام أحداد بتوديع زملائه في الزمالك.

ونشر نادي الزمالك اليوم الأربعاء عبر موقعه الرسمي تصريحات لرئيسه يقول فيها إنه لا نية للاستغناء عن لاعبي الفريق حميد أحداد. ( اقرأ التفاصيل )

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