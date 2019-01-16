عاجل رسميا - نهاية مسيرة القيصر.. حسني عبد ربه يعتزل كرة القدم

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 21:35

كتب : عمرو عبد المنعم

حسني عبد ربه

أعلن حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي ونجم منتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم رسميا بعد مسيرة رائعة حقق خلالها الكثير من الإنجازات ليصبح واحدا من أهم لاعبي وسط الملعب في تاريخ الكرة المصرية.

وكشف عبد ربه انه اتخذ قرار اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي إلا أن ظروف الإسماعيلي جعلته ينتظر لعدة أشهر.

مسيرة حافلة

حسني عبد ربه البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته الكروية مع الفريق الأول لنادي الإسماعيلي عام 2002 ثم انتقل إلى ستراسبورج الفرنسي عام 2005 قبل أن يعود للدراويش مرة أخرى عام 2007.

وانتقل عبد ربه إلى أهلي دبي الإماراتي عام 2008 لمدة موسم ثم عاد مرة أخرى للإسماعيلي، ومنه إلى اتحاد جدة السعودي عام 2012 والنصر السعودي الذي استمر معه حتى 2013.

ومنذ 2013 وحتى 2019 استمر القيصر كما تلقبه جماهير كرة القدم المصرية مع الإسماعيلي.

مسيرة أكثر من رائعة مع منتخب مصر

أما مع منتخب مصر حدث ولا حرج عن مسيرة القيصر حسني عبد ربه، بداية من فوزه ببطولة الأمم الإفريقية للشباب عام 2003.

ثم الفوز ببطولتي كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر الوطني في 2008 و2010، وحصوله على لقب أفضل لاعب في بطولة 2008.

والمشاركة في كأس العالم للقارات مع منتخب مصر عام 2009.

ويعد حسني عبد ربه واحدا من القلائل في كرة القدم المصرية الذين لعبوا 100 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.

وسجل القيصر 16 هدفا دوليا مع منتخب مصر في مختلف البطولات والمسابقات.

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