قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إن تعيين محمد فضل مهاجم الأهلي والإسماعيلي السابق كمدير لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 جاء لثقافته الكبيرة وخبرته الدولية بجانب قدرته على الحديث بأكثر من لغة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح شوبير لـFilGoal.com: "تلقينا اليوم موافقة وتعيين رسمي لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بأنه قد أصبح رئيسا للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019".

وأضاف "وبصفته رئيسا للجنة يتم تفويضه لاختيار منصب مدير البطولة وباقي اللجان، واليوم أعلن بتلك الصفة تعيين محمد فضل".

وواصل "جاء تعيين فضل لأنه شاب مثقف للغاية ولاعب دولي ولديه خبرة ويتحدث بأكثر من لغة، وكان ترشيحا من هاني أبو ريدة في البداية".

وأتم "سيعقد هاني أبو ريدة اجتماعا مع فضل ومجلس الإدارة لتعيين باقي اللجان والإعلان عنها في القريب العاجل".

فضل – الحاصل على بكالريوس حقوق شعبة لغة إنجليزية – والذي يجيد اللغة الفرنسية أجرى معايشة مع أليكسي سوركين المدير التنفيذي لكأس العالم 2018 كما حضر دورات تدريبية في إسبانيا خلال فترة قيادته ملف الصفقات داخل القلعة الحمراء.

وفازت مصر بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا عقب التغلب على جنوب إفريقيا بواقع 16 صوتا مقابل صوت وحيد للأخيرة.

أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق وجود اسم محمد فضل ضمن المرشحين لتولي منصب مدير كأس الأمم. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعتمد مجلس الجبلاية قرار تعيين فضل بشكل رسمي في جلسته التي تجرى يوم الأحد المقبل.

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