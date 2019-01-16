طبيب الزمالك السابق: حقن البلازما هي سبب تفاقم إصابات اللاعبين

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 19:47

كتب : FilGoal

مصطفى المنيري طبيب الزمالك

قال مصطفى المنيري طبيب الزمالك السابق ورئيس مركز أبحاث وتطور الطب الرياضي إن حقن اللاعبين بالبلازما هي سبب رئيسي في تفاقم إصاباتهم.

وتحدث المنيري لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "المشكلة الواضحة في الأندية هي علاج الإصابات العضلية بطريقة خاطئة".

وواصل "حقن اللاعبين بالبلازما وبعض الحقن الأخرى توهم اللاعب أنه تعافى من الإصابة ولكنها تعود مرة أخرى".

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وأتم "اللاعبون يريدون العودة بشكل سريع للملاعب ولكن تلك الحقن تصبح سببا رئيسيا في تفاقم إصاباتهم فالإصابات العضلية تحتاج لوقت معين للتخلص منها".

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