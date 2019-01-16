سكاي سبورتس: تشيلسي أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع إيجواين

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 19:22

كتب : FilGoal

جونزالو إيجواين

أصبح انتقال الأرجنتيني جونزالو إيجواين مهاجم ميلان الإيطالي قريبا من الانتقال لنادي تشيلسي الإنجليزي أكثر من أي وقت سابق.

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية وفقا لمصادرها الخاصة أن تشيلسي واثق حاليا من التعاقد مع إيجواين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى تشيلسي من بداية فترة الانتقالات الشتوية للتعاقد مع إيجواين ولكن المفاوضات مع ميلان لم تصل لمراحل متقدمة سوى في الوقت الحالي وفقا لما ذكرته سكاي سبورتس.

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وسيكون تعاقد تشيلسي مع إيجواين على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء.

وخرج إيجواين من تشكيل ميلان الأساسي لمباراة السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس التي تقام بملعب الجوهرة المشعة في السعودية.

وانتقل إيجواين البالغ من العمر 31 عاما لصفوف ميلان بداية الموسم الحالي قادما من يوفنتوس.

ويسعى تشيلسي لضم مهاجم صريح لتدعيم خط هجومه الذي يضم حاليا الثنائي أوليفيه جيرو وألفارو موراتا.

إيجواين تشيلسي ميلان الدوري الإنجليزي

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