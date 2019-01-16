عبد ربه: لم أعد قادرا على التحمل.. وأعتذر عن عدم تحقيق الحلم

كشف حسني عبد ربه أسطورة الإسماعيلي عن اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم بعد نهاية الموسم الماضي ولكن ظروف الفريق أجبرته على تأجيله.

وأعلن حسني عبد ربه اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع الإسماعيلي ومنتخب مصر. (طالع التفاصيل)

ونشر عبد ربه فيديو عبر صفحته الرسمية قال فيه: "الموقف صعب للغاية وإعلان اعتزالي كرة القدم ليس سهلا بالنسبة لي".

ووجه حديثه لجماهير الإسماعيلي قائلا "أشكركم على حبكم ودعمكم لي طوال السنوات التي قضيتها هنا وأنتم أفضل شيء في حياتي".

وتابع "اتخذت قرار الاعتزال بنهاية الموسم الماضي بعدما قدمت مستوى جيد وكنت مرشحا للانضمام لمنتخب مصر، ولكن ظروف الفريق وتغيير المدربين وإحلال وتجديد الفريق جعلني انتظر عدة شهور".

وأوضح القيصر "أعلم تماما أن التوقيت الحالي صعب للغاية ولكني خلال الفترة الماضية تحملت الكثير من الضغوط من أجل الإسماعيلي ولكني لست قادرا على تحملها أكثر من ذلك".

وأكمل "قرار اعتزالي في مصلحة نادي الإسماعيلي ويوجد الآن في الفريق من يستطيع أن يقوم بدوري بشكل أفضل مني".

وشدد "لم أتخيل أبدا أن ارتدي قميص آخر غير الإسماعيلي في مصر وكنت أحلم بتحقيق بطولة من أجل الجماهير وأيضا لأنه شيء هام بالنسبة لي".

واستمر في حديثه "أتمنى ألا يكون هناك أي فرد من جماهير الإسماعيلي يشعر بالغضب تجاهي، والفترة المقبلة ستكون صعبة جدا بالنسبة لي بعد الإعتزال".

وأردف "لم أقصر أبدا وفي الفترة الماضية كنت أشارك أساسيا مع كل المدربين".

وأتم تصريحاته "لن أشارك في مباراة الإفريقي التونسي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا بسبب تعرضي للإصابة في الكاحل خلال التدريبات".

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