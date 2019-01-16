شوبير: تعيين محمد فضل مديرا لبطولة أمم إفريقيا 2019

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 15:45

كتب : عاطف شادي

محمد فضل

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إن محمد فضل لاعب الأهلي السابق تم تعيينه كمدير للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

اسم محمد فضل ذكر في أكثر من مناسبة كمدير للبطولة، لكن اتحاد الكرة لم يعلن الأمر رسميا.

مساء اليوم الأربعاء، أعلن شوبير الأمر عبر حسابه الشخصي على تويتر بقوله "رسمياً .. محمد فضل مدير لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019".

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وأوضح شوبير لـFilGoal.com "مجلس الإدارة قرر تعيين فضل مديرا للبطولة حيث كان المرشح الأوفر حظا وحصل على دعم المجلس".

فضل – الحاصل على بكالريوس حقوق شعبة لغة إنجليزية – والذي يجيد اللغة الفرنسية أجرى معايشة مع أليكسي سوركين المدير التنفيذي لكأس العالم 2018 كما حضر دورات تدريبية في إسبانيا خلال فترة قيادته ملف الصفقات داخل القلعة الحمراء.

وفازت مصر بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا عقب التغلب على جنوب إفريقيا بواقع 16 صوتا مقابل صوت وحيد للأخيرة.

أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق وجود اسم محمد فضل ضمن المرشحين لتولي منصب مدير كأس الأمم. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعتمد مجلس الجبلاية قرار تعيين فضل بشكل رسمي في جلسته التي تجرى يوم الأحد المقبل.

كان شوبير قد كشف في وقت سابق عن اقتراب محمد فضل من منصب مدير بطولة أمم إفريقيا.

وأوضح شوبير الأسبوع الماضي "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد هو من طرح فكرة محمد فضل. جميعنا وافقنا ولكن يبقى فقط الطرح بشكل رسمي واتخاذ القرار النهائي".

وتابع "محمد فضل مارس كرة القدم من قبل وهو شخص موهوب ويجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية. هو واجهة جيدة جدا".

وأشار شوبير: "مجدي عبد الغني لم يمانع وجود فضل. هو فقط عرض خدماته على اتحاد الكرة ولكن التوجه الآن لـ الشباب".

وأتم "الأولوية لـ محمد فضل".

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