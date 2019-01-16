تركي آل الشيخ معلقا على صورة وكيل أعمال رونالدو: أنهي مع مكتبه صفقة قريبا

يبدو أن جورجي مينديش البرتغالي هو وكيل أعمال اللاعب المنتظر انضمامه إلى بيراميدز قريبا بعدما نشر تركي آل الشيخ في فيسبوك صورة للأول.

وعلق آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على الصورة قائلا:"أنهي مع مكتبه صفقة قريبا لبيراميدز".

وصرح آل الشيخ يوم الثلاثاء بأن هناك لاعبا "مفاجأة" سينضم قريبا لبيراميدز وسيكون جاهزا للقاء المرتقب في الدوري المصري الممتاز أمام الزمالك في 24 يناير.

ومينديش من أكبر وكلاء اللاعبين والمدربين في العالم وأشهر من يعمل معه هم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد ودييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد وجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق.

ولأنه من البرتغال فإن معظم اللاعبين الذين يتعامل معهم مينديش من البرتغال والبرازيل.

ومينديش هو مؤسس شركة GestiFute البرتغالية التي بمثابة وكيل تجاري للعديد من نجوم كرة القدم.

وأضاف تركي عبر صفحته أنه ليس شرطا أن يكون مينديش هو وكيل أعمال اللاعب!

ودعم بيراميدز صفوفه في سوق الانتقالات الحالية بالتعاقد مع إريك تراوري وعبد الله السعيد وعمرو مرعي وجون سيفوينتي وحامد حمدان.

ويحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري ورصيده 35 نقطة مبتعدا بست نقاط عن الزمالك المتصدر.

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