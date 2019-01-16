تقرير سعودي - أحد يفاضل بين إكرامي والحضري وشفيع لحراسة مرماه

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 11:33

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - الحضري

وضعت إدارة نادي أحد السعودي عددا من الأسماء لضمها خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في مركز حراسة المرمى، من ضمنها عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي السابق وشريف إكرامي حارس الأهلي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية.

عامر شفيع

النادي : الأردن

عصام الحضري

النادي : الإسماعيلي

أحد
الأهلي

وتفاضل إدارة نادي أحد خياراتها الحالية، مع إضافة عامر شفيع حارس مرمى منتخب الأردن الذي يقدم أداء متميزا رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة بالإمارات.

وأنهت إدارة أحد في وقت سابق عقد زهير لعروبي حارس مرمى الفريق بالتراضي، وذلك بسبب عدم تقديمه المستوى الذي يرضي الفريق حسب وصف التقرير.

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وكان FilGoal.com قد تواصل في وقت سابق مع سعود الحربي رئيس نادي أحد الذي أكد أن فريقه بصدد ضم مؤمن زكريا جناح الأهلي على سبيل الإعارة، بجانب تأكيده على علاقات فريقه الجيدة مع النادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

عصام الحضري صاحب الـ46 كان قد بدأ الموسم رفقة نادي الإسماعيلي، قبل أن ينقطع عن التدريبات ويطلب الرحيل عن الفريق. وشارك أسطورة حراسة المصرية خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 17 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 6 مواجهات.

أما شريف إكرامي صاحب الـ35 عاما فشارك خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 8 مباريات استقبل خلالها 5 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 4 مواجهات.

عامر شفيع حارس مرمى شباب الأردن تألق رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2019، إذ أنه لم يستقبل أي أهداف في 3 مواجهات بدور المجموعات ضد أستراليا وفلسطين وسوريا، وتصدر المجموعة رفقة النشامى.

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