أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 10:54

كتب : نادر عيد

أمير مرتضى

مازح أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في الزمالك، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الفارس الأبيض وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وكتب أمير في تويتر "صنعت ببيراميدز حالة جميلة تستحق الاحترام وخلقت عفريتا جديدا في الدوري المصري لكن صدقني الزمالك غير.. هلا بالخميس" وذلك ردا على تغريدة تركي التي قال فيها لإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك "الخميس الفارق سيكون 3 نقاط إن شاء الله وستبارك لي".

ورد تركي يوم الأربعاء متحديا ومشيدا بأمير "الزمالك تغير بوجودك لا شك في ذلك، لكن عند قولي الفارق سيكون 3 نقاط إن شاء الله".

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ويثق أيضا إسماعيل يوسف، لاعب الزمالك ومصر السابق، في قدرات فريقه فرد على تركي "يا أبو ناصر أنت ستبارك لي يوم السبت ثم الخميس".

ويستضيف الزمالك فريق بيراميدز في 24 يناير بمباراة مرتقبة يأمل معها الأول توسيع الفارق في الصدارة بينما يسعى رجال المدرب حسام حسن لتقليص عدد النقاط مع الفارس الأبيض متصدر الدوري.

والزمالك على قمة الدوري برصيد 41 نقطة بعد خوضه لـ16 مباراة بينما لعب بيراميدز 18 لقاء جمع فيها 35 نقطة.

وكاد بيراميدز يقلص الفارق يوم الثلاثاء لكنه تعثر بالتعادل بنتيجة 1-1 أمام الإنتاج الحربي في لقاء تألق فيه عامر عامر حارس الأخير.

ويستضيف الزمالك يوم السبت فريق اتحاد طنجة المغربي في لقاء الإياب من ملحق الكونفدرالية ثم يبدأ الاستعداد لبيراميدز.

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