مورينيو: اعتزال تشك خسارة لكرة القدم.. فخور بتدريبي له

قال جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إنه فخور لتدريبه لبيتر تشك حارس مرمى أرسنال حينما كان الثنائي يعمل في تشيلسي.

بيتر تشيك النادي : أرسنال

وأعلن تشك اليوم الثلاثاء رسميا اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "فخور بتدريبي لتشك في سن مبكر وإعطائه القميص رقم واحد في النادي".

وتابع "بعد ذلك اليوم كل شيء تعلق بأدائه وأرقامه وحفاظه على نظافة شباكه وبطولاته واحترافيته".

وأتم مدرب يونايتد السابق "اعتزال تشك خسارة لكرة القدم لكن التاريخ لا يمكن محوه، هنيئا لتشك على مسيرة رائعة".

تشك صاحب الـ36 عاما جاء إلى إنجلترا لأول مرة ليلعب لنادي تشيلسي قادما من ستاد رين الفرنسي في صيف 2004 بمبلغ 13 مليون يورو، وارتدى قميص النادي اللندني في 494 مباراة استقبل خلالها 393 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 228 مباراة.

وحصد النجم التشيكي مع تشيلسي خلال فترة من 2004 وحتى 2015 لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات ولقب كأس الاتحاد 4 مرات وكأس الرابطة 3 مرات والدرع الخيرية مرتين ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة.

وانضم تشك بعد تشيلسي إلى أرسنال في صيف 2015 بمبلغ 14 مليون يورو، ولعب بقميص المدفعجية في 129 مباراة استقبل خلالها 144 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 50 مواجهة.

وتوج النجم التشيكي مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.

ولعب تشك لمنتخب التشيك منذ شهر فبراير 2002 وشارك في 124 مباراة دولية استقبل خلالها 73 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 37.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، الحارس الدولي التشيكي حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عاما للمنتخبات عام 2002 وكذلك اختير ضمن فريق دوري الأبطال عام 2004، كما فاز بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي 4 مرات، وكذلك اختير ضمن فريق العام من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في التشيك 9 مرات والكرة الذهبية في التشيك 11 مرة، وفاز بجائزة أفضل حارس في أوروبا 3 مرات، وأفضل حارس مرمى لجوائز الاتحاد الأوروبي للأندية 3 مرات، واختير ضمن فريق العام للاتحاد الأوروبي مرة ولاعب العام في تشيلسي مرة.

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