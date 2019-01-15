تشك يعلن عن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري

أعلن بيتر تشك حارس مرمى أرسنال عن نيته اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وكتب الحارس التشيكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :"هذا هو الموسم الـ20 لي كلاعب محترف، لذا يبدو الوقت صحيحا لإعلان اعتزالي بنهاية هذا الموسم".

وواصل "لعبت لـ15 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز وفزت بكل لقب ممكن، وأشعر أنني حققت كل شيء يمكن تحقيقه".

وأتم "سأستمر في العمل بقوة مع أرسنال وآمل أن أفوز بجائزة أخرى هذا الموسم، وبعد ذلك أتطلع لرؤية كيف ستكون حياتي بعيدا عن الملعب".

تشك صاحب الـ36 عاما جاء إلى إنجلترا لأول مرة ليلعب لنادي تشيلسي قادما من ستاد رين الفرنسي في صيف 2004 بمبلغ 13 مليون يورو، وارتدى قميص النادي اللندني في 494 مباراة استقبل خلالها 393 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 228 مباراة.

وحصد النجم التشيكي مع تشيلسي خلال فترة من 2004 وحتى 2015 لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات ولقب كأس الاتحاد 4 مرات وكأس الرابطة 3 مرات والدرع الخيرية مرتين ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة.

وانضم تشك بعد تشيلسي إلى أرسنال في صيف 2015 بمبلغ 14 مليون يورو، ولعب بقميص المدفعجية في 129 مباراة استقبل خلالها 144 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 50 مواجهة.

وتوج النجم التشيكي مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.

ولعب تشك لمنتخب التشيك منذ شهر فبراير 2002 وشارك في 124 مباراة دولية استقبل خلالها 73 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 37.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، الحارس الدولي التشيكي حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عاما للمنتخبات عام 2002 وكذلك اختير ضمن فريق دوري الأبطال عام 2004، كما فاز بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي 4 مرات، وكذلك اختير ضمن فريق العام من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في التشيك 9 مرات والكرة الذهبية في التشيك 11 مرة، وفاز بجائزة أفضل حارس في أوروبا 3 مرات، وأفضل حارس مرمى لجوائز الاتحاد الأوروبي للأندية 3 مرات، واختير ضمن فريق العام للاتحاد الأوروبي مرة ولاعب العام في تشيلسي مرة.